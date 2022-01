Jarosław Gowin wraca do polityki. "Polityczny fighter intelektualista"

Jarosław Gowin wrócił do polityki. - Liczba komentarzy po jego powrocie świadczy o tym, że jest on politykiem dużego formatu - uważa prof. Sławomir Sowiński z UKSW, który był gościem programu "Newsroom" WP. Jak zauważył, Gowin ma za sobą nie tylko długą i dość intensywną polityczną przeszłość, ale ma także przyszłość w polskiej polityce. - Wynika to z tego, że jest to erudyta, intelektualista, człowiek o szerokich horyzontach, ale także polityczny fighter - dodał prof. Sowiński. Przypomniał, że to Gowin w 2020 roku zatrzymał PiS przy wyborach kopertowych, a w 2013 r. rzucił rękawicę Donaldowi Tuskowi w wyborach wewnętrznych w PO. - Moim zdaniem to fighter-intelektualista - powiedział prof. Sowiński, wskazując, że Gowin ma przed sobą trudne zadanie. - Musi przekonać część wyborców opozycji i prowadzić z nimi rozmowę o politycznych motywach trwania w PiS - dodał ekspert.