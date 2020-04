Jarosław Gowin upiera się przy swoim. Nie poprze głosowania korespondencyjnego?

- Jest dla mnie oczywiste: wybory nie mogą odbyć się 10 maja. Będę do tego przekonywał cały obóz Zjednoczonej Prawicy, bo Polska potrzebuje naszej jedności - komentuje Jarosław Gowin wicepremier i prezes ugrupowania Porozumienie publikując zdawkowy wpis na Twitterze.

Na to oświadczenie odpowiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - Mając na uwadze interes Polski, popieramy i będziemy popierać propozycję premiera Gowina, oczywiście jeśli znajdzie się większość w Sejmie i Senacie dla poparcia takiego rozwiązania - stwierdziła.

Najprawdopodobniej nie znajdzie się jednak wystarczająca grupa posłów i senatorów do zmiany konstytucji. Ponadto same prace nad taką zmianą z powodów regulaminowych, trwałyby znacznie dłużej niż do daty planowanych wyborów. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może się odbyć nie wcześniej niż 30. dnia od przedłożenia.