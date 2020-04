Bogdan Borusewicz: Jarosław Gowin powinien zostać premierem

Borusewicz swoją propozycję zamieścił w piątek na profilu na Facebooku: "Gowin na premiera. Tylko w taki sposób można odsunąć PiS od władzy. Jest to partia nie licząca się z ograniczeniami, które na polityków nakłada epidemia. Sytuacja staje się groźna. Nowogrodzka prze do wyborów nie licząc się ze zdrowiem i życiem Polaków".

- Moja propozycja jest rezultatem rozmów z kolegami w Senacie. Z senatorami wszystkich opcji politycznych. Ale też na poziomie kierownictwa Platformy, bo ja byłem do lutego 2020 roku wiceprzewodniczącym Platformy. Uważam, że trzeba rozmawiać o tym, jak wyjść z tej sytuacji, do której Prawo i Sprawiedliwość wpycha wszystkich, obywateli i mieszkańców Polski. Rozmawiałem o tej propozycji na różnych poziomach. Bezpośrednio o rozmowach kierownictwa Platformy z Jarosławem Gowinem nie słyszałem. Podkreślę, że to moja autorska propozycja - mówi Wirtualnej Polsce wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

"Jeżeliby Jarosław Gowin by się zdecydował zostać premierem rządu dzisiejszej opozycji, to by to zmiękczyło bardzo ostre podziały w polskiej polityce. Trzeba zmiękczyć podziały w polityce, ale trzeba też stworzyć trwałe układy. Nie można zmienić rządu, nie proponując konstruktywnego wotum nieufności. Musi być zatem konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego, w którym kandydatem na nowego premiera byłby Jarosław Gowin. Zatem wszystkie ugrupowania, które są dziś w opozycji, musiałyby się porozumieć - uważa Borusewicz.