"To był błąd". Jarosław Gowin odpowiada Kaczyńskiemu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany, kto w ministerstwie rozwoju zastąpi byłego wicepremiera Jarosława Gowina, stwierdził w rozmowie z PAP, że resort ten "był dosyć sztucznym zbiorem różnych działów administracji państwowej". Zauważył przy tym, że dział praca wrócił już do ministerstwa rodziny i polityki społecznej. Czy dawny resort Gowina zostanie rozebrany? - To nastąpi w ramach podział łupów między tymi, którzy odeszli z Porozumienia. Nie będą to działania podyktowane racjonalnością rządzenia Polską. Wydzielenie z powrotem działu praca do ministerstwa rodziny i polityki społecznej jest błędem. W bardzo przemyślany sposób zdecydowaliśmy się rok temu na połączenie pracy i gospodarki - mówił były wicepremier, szef Porozumienia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To oczywiste, jakie są motywy rozbioru ministerstwa rozwoju, pracy i technologii. Chodzi o to, by nagrodzić konkretnych polityków, konkretne grupki, od których dziś zależy większość rządowa - podkreślił. - Mnożą się ministerstwa, mnożą się etaty, mnożą się koszty biurokracji. Gdyby to było połączone ze zwiększeniem sprawności funkcjonowania państwa, to można byłoby na te dodatkowe koszty przymykać oczy. Natomiast ja mam wrażenie postępującego bezwładu - podsumował Gowin.