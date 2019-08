Jarosław Gowin o Trybunale Stanu dla Donalda Tuska. "Pytanie o polityczną odpowiedzialność"

Wicepremier w rządzie PiS uważa, że "Polacy zostali okradzeni przez międzynarodowe mafie VAT-owskie na setki miliardów złotych". Jarosław Gowin skomentował też absencję Donalda Trumpa na 1 września w Polsce. W przeciwieństwie do Katarzyny Lubnauer nie widzi teorii spiskowych.

Jarosław Gowin został zapytany o Trybunał Stanu dla Donalda Tuska. - Muszę zapoznać się z uzasadnieniem komisji Marcina Horały. Polska i Polacy, my wszyscy, zostaliśmy okradzeni na setki miliardów złotych nie przez polityków, ale przez międzynarodowe mafie VAT-owskie - powiedział na antenie Polsat News minister sprawiedliwości w rządzie obecnego szefa Rady Europejskiej.

Donald Tusk przed Trybunałem Stanu? Jarosław Gowin: Pytanie, czy nie doszło do zaniechań

- Miało to miejsce przy dużej bierności polskiego państwa. Pytanie czy nie doszło tutaj do zaniechań. Parlamentarzyści przyszłej kadencji powinni się zastanowić nad tym, czy i ewentualnie kto powinien ponieść za to polityczną odpowiedzialność - kontynuował Gowin.