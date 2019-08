Donald Trump przełożył wizytę w Polsce. "Doszli do wniosku, że PiS może przegrać wybory"

Oficjalnym powodem przełożenia wizyty Donalda Trumpa w Polsce jest zbliżający się do Florydy huragan. Były ambasador Polski w USA uważa, że amerykański prezydent nie przyjedzie na uroczystości 1 września z innego powodu. - To może być pragmatyczna kalkulacja polityczna – mówi Wirtualnej Polsce Ryszard Schnepf.

W czwartek Donald Trump ogłosił, że nie przyleci do Polski i nie weźmie udziału w zaplanowanych na 1 września obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Żałuję, że prezydenta nie będzie, bo to byłaby okazja, by powiedział parę słów o demokracji, praworządności i wadze spójności NATO – mówi Ryszard Schnepf.