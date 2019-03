Jarosław Gowin o "Piątce Kaczyńskiego". "Trzy rozwiązania nie budzą moich zastrzeżeń"

Wicepremier w obozie Zjednoczonej Prawicy przyznał, że program 500+ na każde dziecko nie budzi jego zachwytu. Przyznał jednak, że pierwszy z nich jest inwestycją w przyszłość. Podczas programu doszło też do zabawnej wpadki.

Jarosław Gowin nie jest zadowolony ze wszystkich aspektów tzw. "Piątki Kaczyńskiego". Wicepremier przyznał, że jego wątpliwości nie budzą trzy rozwiązania. Zaliczają się do nich brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, zwiększenie kwoty wolnej od podatku i obniżenie kosztów pracy - mówił na antenie TVN24. Polityk namawiał premiera, aby te rozwiązania zostały zebrane w jeden punkt.

Jednym z elementów, co do których wicepremier nie ma przekonania jest rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko. Minister nauki i szkolnictwa wyższego twierdzi jednak, że to "inwestycja w przyszłość". Problem mogą mieć jednak kolejne rządy, bo koszty inicjatywy są spore. Zamierza jednak głosować za "Piątką Kaczyńskiego", bo w przeciwnym wypadku gościłby w programach "w roli szeregowego posła".