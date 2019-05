Jarosław Gowin broni europosła Ryszarda Legutki

- Słowa pana profesora Legutki zostały zupełnie opacznie zinterpretowane - powiedział Jarosław Gowin. Wicepremier twierdzi, że europosłowi zarzucono bagatelizowanie pedofilii, podczas gdy jego intencją było coś zupełnie innego.

Wicepremier odniósł się do środowej wypowiedzi europosła Ryszarda Legutki. Polityk stwierdził, że problemem Kościoła jest nie tyle pedofilia, co homoseksualizm .

- Sprawy nadużyć seksualnych, nazwijmy to elegancko, wśród członków Kościoła, czy wśród duchownych, to tak naprawdę przypadki pedofilii są niezwykle rzadkie, to, z czym mamy do czynienia, to mamy do czynienia z homoseksualizmem - stwierdził.