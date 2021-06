Jarosław Gowin blokował Zbigniewa Ziobrę? Wymowny komentarz wiceministra z Solidarnej Polski

Po zabójstwie 18-letniej Magdy M. minister sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących podobnych przestępstw. W programie "Tłit" Michał Wróblewski przypomniał, że zaostrzenie kar Ziobro zapowiadał co roku od 2016 roku. Kto więc blokował jego zapowiedzi w poprzednich latach? - W 2016 roku rozpoczęliśmy prace, w 2017 roku projekt był gotowy, w 2018 był przyjęty, w 2019 parlament go zaakceptował, prezydent przekazał do Trybunału Konstytucyjnego i w 2020 TK to zakwestionował. Chcemy ponowić te prace, skutecznie wprowadzić bezwzględne dożywocie - tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Kiedy proponowaliśmy te rozwiązania, one nie znajdowały szczególnego uznania w koalicji, bo była inna wrażliwość wśród niektórych naszych koalicjantów, niekoniecznie tego największego - dodał wiceminister.

Rozwiń