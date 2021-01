Jarocin. Zdjęcia z niemowlakiem przyczyną społecznego oburzenia

Jarocin. Ojca nie wpuścili, starosta weszła

Z uwagi na przepisy epidemiologiczne kobietom podczas porodów nie może towarzyszyć nikt z rodziny. Do szpitala nie są wpuszczani nawet ojcowie dzieci, którzy by zobaczyć swoje dziecko muszą czekać aż matka zostanie wypisana ze szpitala. Jednak starosta Lidia Czechak nie miała problemu w wejściem do placówki, co więcej pozwolono jej sfotografować się z chłopcem.