Japoński konsul zatrzymany w Rosji. Tokio żąda przeprosin

Strona rosyjska zatrzymała we wtorek japońskiego konsula. Rosyjska agencja bezpieczeństwa FSB zatrzymała go w porcie we Władywostoku za szpiegostwo. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że japoński dyplomata został przyłapany na gorącym uczynku podczas odbierania, w zamian za nagrodę pieniężną, tajnych informacji o wpływie zachodnich sankcji na sytuację gospodarczą na Dalekim Wschodzie Rosji. Informacje te miały dotyczyć również współpracy Rosji z nienazwanym krajem Azji i Pacyfiku.