Japonia się zbroi. Nawet 1000 rakiet skierowanych prosto w Chiny

Tysiąc rakiet na archipelagu Nansei

Zgodnie z planami Japonii na archipelagu Nansei mają znaleźć się rakiety dalekiego zasięgu typu Cruise. Mają to być zmodernizowane istniejące już pociski manewrujące. Modyfikacja dotyczyć będzie zasięgu, który ma wzrosnąć ze 100 do aż 1000 kilometrów, sprawiając, że broń będzie mogła trafić w terytorium Korei Północnej oraz Chin.