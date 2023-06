Japończyk ruszył na front. Poruszyły go słowa Zełenskiego

Mimo że wojsko Japonii jest konstytucyjnie ograniczone do obrony i nie walczyło od II wojny światowej, to Motomura postanowił pomóc Ukrainie. Poruszyły go słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o "obronie naszej niepodległości". Mężczyzna odbył pierwszą podróż na Ukrainę zaledwie dwa miesiące po inwazji Rosji, początkowo przewożąc zaopatrzenie dla uchodźców i przesiedleńców.