Janusz Wojciechowski kandydatem na komisarza d.s rolnictwa. Sprawdź, kim jest były europoseł PiS przedstawiony na liście KE

Komisja Europejska przedstawiła oficjalną listę kandydatów na komisarzy. Zobacz, kim jest Janusz Wojciechowski, były europoseł PiS, który może zostać komisarzem ds. rolnictwa.

Janusz Wojciechowski – kim jest kandydat na komisarza d.s rolnictwa?

Janusz Czesław Wojciechowski urodził się 6 grudnia 1954 roku w Rawie Mazowieckiej. W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a od 1977 do 1980 pracował, jako asesor w Prokuraturze Wojewódzkiej w Skierniewicach. W latach 1980 do 1993 był sędzią (między innymi w Trybunale Stanu), a od 1990 został członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. W 1984 roku przyjął także legitymacje Stronnictwa Ludowego (partia, której późniejszym sukcesorem zostało PSL ). W dalszych etapach rozwoju kariery Janusz Wojciechowski zaczął udzielać się w Sejmie. W latach 1993-1995 i 2001-2004 był posłem, a od 1994 do 1995 pełnił urząd podsekretarza w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów.

Janusz Wojciechowski w Europarlamencie

W Europarlamencie jest obecny od 2004 roku (przypominamy, że po raz pierwszy został wybrany z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego). W 2006 wraz z dwoma innymi europosłami został wykluczony z PSL-u z powodu złamania statutu partii, jakim była zmiana frakcji w Parlamencie Europejskim bez zgody zarządu klubu. W wyborach do Europarlamentu w 2009 roku liczbą 56 292 uzyskał reelekcję, kandydując, jako przedstawiciel Stronnictwa „Piast” z listy Prawa i Sprawiedliwości. Do 2009 stał na czele rady politycznej Stronnictwa „Piast”, a w listopadzie 2010 przystąpił do PiS. W wyborach do PE w 2014 z listy PiS uzyskał kolejny mandat eurodeputowanego, a w grudniu 2015 został zgłoszony przez rząd Beaty Szydło, jako przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym zamiast zgłoszonego przez poprzedni rząd Macieja Berka. Chociaż w kwietniu 2016 Parlament Europejski w tajnym głosowaniu negatywnie ocenił jego kandydaturę, Janusz Wojciechowski w tym samym miesiącu otrzymał nominację na to stanowisko decyzją Rady Unii Europejskiej. W sierpniu 2019 został polskim kandydatem na stanowisko komisarza UE. ds. rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej.