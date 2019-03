Janusz Śniadek: Oni osiągali przy ks. Jankowskim swoje beneficja, a teraz milczą

Poseł PiS Janusz Śniadek skrytykował polityków Koalicji Obywatelskiej za decyzję o rozbiórce pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Ocenił, że "gołosłowne oskarżanie" bez żadnego wyroku ma wymiar "samosądu".

"Ciemne strony Adamowicza"

A co były prezydent faktycznie mówi o całej sprawie? "To, co słyszę dziś na temat zachowań ks. Jankowskiego jest nieprawdopodobne i nie jestem w stanie w to uwierzyć. Był moim przyjacielem i tak pozostanie" - deklarował już 2 tygodnie temu Lech Wałęsa.