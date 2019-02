"Był moim przyjacielem". Wałęsa o ks. Jankowskim

"To co słyszę dziś na temat zachowań ks Jankowskiego jest nieprawdopodobne i nie jestem w stanie w to uwierzyć" - komentuje na Facebooku ostatnie wydarzenia były prezydent Lech Wałęsa. Nieżyjący kapelan "Solidarności" oskarżany jest o wykorzystywanie seksualne dzieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Były lider "Solidarności" jest zaskoczony doniesieniami (East News, Fot: Piotr Hukało)

Skandal wokół prałata wybuchł w grudniu. "Gazeta Wyborcza" na łamach "Dużego Formatu" opublikowała reportaż o kościele św. Brygidy w Gdańsku. To tam przez wiele lat proboszczem był ks. Henryk Jankowski. Na plebanii duchowny miał molestować seksualnie nieletnich. W tekście ujawniła się także jedna z ofiar kapelana "Solidarności". W reakcji na tekst, mieszkańcy Gdańska protestowali przed pomnikiem prałata. Monument zasłonięto białym prześcieradłem. W nocy oblano go czerwoną farbą.

Były prezydent pisze o przyjaźni

Wałęsa podkreśla, że nigdy nie słyszał o skłonnościach prałata. "Wiele wiele lat byłem w pobliżu i nic podobnego nie widziałem. Nikt też za życia księdza nie poinformował mnie i nie zgłosił podobnych uwag" - pisze były prezydent. Dodaje, że rola kapelana "Solidarności" w historii była znacząca. "Nie do wyobrażenia jest zwycięstwo Solidarności czy pozycja Wałęsy bez udziału fizycznego Ks.Jankowskiego" - komentuje Wałęsa. Swój wpis kończy słowami "Był moim przyjacielem i tak pozostanie".

Usunąć pomnik

Finalnie monument księdza Jankowskiego został zniszczony. W nocy ze środy na czwartek trzech mężczyzn zepchnęło figurę prałata z cokołu. Następnie ustawiono go na oponach samochodowych, na popiersiu położono komżę - strój liturgiczny ministranta, a w rękę włożono dziecięcą bieliznę. Dzień później na podporze pojawiły się napisy "zło" i "pedofil".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Źródło: Facebook