Janusz Sanocki nie żyje. Paweł Kukiz wyznaje: jestem zszokowany, to był bardzo bliski mi człowiek

- Wiedziałem, że jest źle, ale liczyłem na to, że organizm ma równie silny jak charakter. Liczyłem na to, że wygra - mówi Paweł Kukiz o Januszu Sanockim, który zmarł, był zakażony koronawirusem. W rozmowie z WP Kukiz wyznaje, że znał polityka 30 lat. - To był bardzo bliski mi człowiek - wyznaje.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Janusz Sanocki nie żyje. Paweł Kukiz wspomina przyjaciela (Agencja Gazeta)