Janusz Sanocki walczy o życie. W czwartek msza święta w jego intencji

Janusz Sanocki jest zakażony koronawirusem i trafił do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie został podłączony do respiratora. W czwartek odbędzie się msza święta w intencji powrotu do zdrowia byłego posła.

Janusz Sanocki walczy o życie. Jest zakażony koronawirusem (Fot. Facebook)