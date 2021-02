Janusz Kowalski pytany o Zbigniewa Ziobrę. "Ma gołębie serce"

Janusz Kowalski, do niedawna wiceminister w resorcie aktywów państwowych , był gościem na antenie Radia ZET. Był pytany m.in. o to, czy jego wyrzucenie z rządu było powodem konsekwentnej krytyki premiera.

- To, co się dzieje od 2019 roku, od wyborów, jest troszeczkę niepokojące i na ten temat rozmawiamy w ramach koalicji. Odchodzenie od programu PiS jest czymś, z czym Solidarna Polska się nie zgadza - odparł polityk.

Czy bierze pod uwagę start na wspólnych listach Solidarnej Polski z Konfederacją? - Jestem zwolennikiem tego, żeby współpracować. Nie ma wroga na prawicy. Jestem otwarty na dialog. Jeśli gwarancją byłoby niedopuszczenie komunistów, PO, Hołowni do władzy: absolutnie nie wykluczam - powiedział były wiceminister.

Zbigniew Ziobro: jakie ma wady? Janusz Kowalski odpowiada

- Mam świadomość, że jest największym wrogiem dla PO. Wielu polityków PO, każdego dnia o 6 rano zastanawia się, czy nie zadzwoni dzwonek, nie zapuka CBA albo prokuratorzy. On wsadza za kraty tych wszystkich, którzy łupili Polskę - oświadczył Janusz Kowalski.

Prowadząca Beata Lubecka spytała, jakie wady ma Ziobro. – Ma gołębie serce. Mówię to z całym przekonaniem – odparł były wiceminister. - Jest człowiekiem o niezwykłej naturze przyjacielskiej. Buduje świetnie zespół. To świetny szef, jasno zadaniuje, rozlicza i jest bardzo sprawiedliwy. To zaszczyt współpracować z nim - dodał.