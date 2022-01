Janusz Kowalski o Pegazusie: Dobrze, że są takie narzędzia

- Nie widzę przesłanek do tego, aby na tym etapie taka komisja miała w Sejmie przejmować działania de facto prokuratury czy sądów, bo te organy są uprawnione do tego, aby badać i rozważać, i podejmować ewentualne decyzje co do tego, czy prawo w tym zakresie zostało złamane - mówił rzecznik rządu.