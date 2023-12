Janusz Kowalski apelował z mównicy. "Zostawcie Zbigniewa Ziobro"

"Zostawcie Zbigniewa Ziobro w spokoju"

- Apeluję do waszego człowieczeństwa, to jest pogarda dla życia, godności - to, co dzisiaj zrobiliście. Każdy z 17 posłów Suwerennej Polski oddałby dzisiaj swoje zdrowie, aby tutaj stanąć i się bronić, ale nie może, bo jest ciężko chory - dodał, zwracając się do koalicji rządzącej.