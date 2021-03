Janusz Korwin-Mikke znowu wywołał burzę. Poszło o pedofilię i maseczki

"Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów - ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami?" - napisał polityk Konfederacji .

"Jest Pan odrażającym starym dziadem. Nie zapraszam do dyskusji. Wstyd, że ktokolwiek wybrał Pana na posła" - napisała polityczka.

"Podobnie trudne pytanie: czy wprowadzić BARDZO SZCZELNE MASECZKI, dzięki czemu na COVID umrze o 5000 ludzi mniej - ale za to wszyscy żyjący obecnie będą (z powodu poważnego podtruwania CO2), żyli o pięć lat krócej?" (pisownia oryginalna - red.) - napisał Janusz Korwin-Mikke.

"BARDZO SZCZELNA MASECZKA to na przykład torba foliowa, ale po założeniu oczekiwany czas życia to t0 + 2 minuty. Odchodzimy od 'zrywek' a foliarzy nie ubywa..." (pisownia oryginalna - red.) - to odpowiedź na pytanie polityka profilu "Koronawirus na wykresie".