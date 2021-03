Krzysztof Bosak o prestiżu wyborów w Rzeszowie

Krzysztof Bosak o "klęsce urodzaju" w Rzeszowie

Polityk Konfederacji ocenił, że Grzegorz Braun, który wcześniej chciał zostać prezydentem Gdańska ma w Rzeszowie spore szanse. - Uważamy że skoro zrobił tak dobry wynik w tak liberalnym mieście jak Gdańsk, to w konserwatywnym Rzeszowie ma znacznie większe szanse - stwierdził.

Zdaniem Bosaka na korzyść Brauna działa też polityczny prestiż wyborów w Rzeszowie. - Rzeszów jest miastem prestiżowym, bo Podkarpacie ma stereotyp bastionu PiS i wszystkim zależy tam na wygranej - powiedział. - W Rzeszowie z uwagi na ten prestiż może być klęska urodzaju i tak silna osobowość, jak Grzegorz Braun może tam zabłysnąć - ocenił. - To będzie prestiżowy test polityczny dla wszystkich partii - dodał.

Jaka będzie Wielkanoc? Prof. Simon odpowiedział. Wybuchł głośny śmiech

Krzysztof Bosak o "Taśmach Obajtka"

Lider Konfederacji odniósł się również do nagrań rozmów Daniela Obajtka ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą". Bosak stwierdził, że jest w tej sprawie rozdarty. - Z jednej strony chciałbym, żeby Spółkami Skarbu Państwa kierowali ludzie, którzy są nieskazitelnie czyści, ale z drugiej strony, widząc poziom cwaniactwa, jakie obnażają te taśmy i wiedząc, ile cwaniactwa trzeba do przetrwania w SSP, to uważam, że może dobrze, że taka osoba kieruje Orlenem - skomentował poseł w Radiu Zet.