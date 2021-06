Janusz Cieszyński wraca do rządu. Gorzki komentarz z Solidarnej Polski

Były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wraca do rządu. Ma zostać ministrem ds. cyfryzacji. Przypomnijmy, Cieszyński podał się do dymisji niedługo po kontrowersyjnej transakcji na zakup respiratorów od handlarza bronią, za którą był współodpowiedzialny. Co na to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś? - Sprawdzają się słowa Solidarnej Polski o absurdalnym podejściu do rekonstrukcji rządu. W jej wyniku funkcje samodzielnego ministra stracili przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski, a poza tym niewiele się zmieniło - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Po owocach ich poznacie. Mówiono o odchudzaniu rządu. Z ubolewaniem przyznam, że założenia, które były przedstawione, nie do końca zostały zrealizowane - kontynuował. O samym Cieszyńskim Woś mówił pozytywnie. - Znamy się z Januszem prywatnie. Sensowna postać. Na czas jego urzędowania wiele projektów, które były prowadzone przez parę lat w Ministerstwie Zdrowia, znalazło swój szczęśliwy finał - podkreślił.

