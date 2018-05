Janina Ochojska: nie dołączę do protestu. Nie dałabym rady

Janina Ochojska wykluczyła dołączenie do protestu, który od ponad miesiąca trwa w Sejmie. - Z prostego powodu: nie dałabym rady. Musiałabym mieć opiekuna, który mnie podniesie - powiedziała szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

- Mam za sobą 63 lata życia z niepełnosprawnością. Mimo tego zdołałam dostać się kilka razy do oblężonego Sarajewa, dotrzeć z pomocą do krajów ogarniętych wojną. Dlatego doskonale rozumiem determinację niepełnosprawnych i ich rodziców - mówiła Janina Ochojska na antenie Polsat News.

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej wspiera walczących o wyższe świadczenia pieniężne rodziców osób niepełnosprawnych. W minionym tygodniunie udało jej się wejść do Sejmu, by się z nimi spotkać. Czy rządzący obawiają się, że Ochojska dołączy do protestujących? Działaczka wyklucza taki scenariusz. - Z prostego powodu: nie dałabym rady. Musiałabym mieć opiekuna, który mnie podniesie - powiedziała szefowa PAH. - Widziałam te prysznice. Ja nie dałabym rady z nich skorzystać - dodawała. Zdradziła także, że będzie dalej próbować, z pomocą posła Sławomira Piechoty, dostać się do Sejmu.