Janina Goss w Orlenie. Ile zarobi przyjaciółka Kaczyńskiego?

Zgodnie ze statutem PKN Orlen w skład rady nadzorczej spółki wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady; pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie