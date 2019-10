Jan Szyszko nie żyje. Były minister zdrowia i polityk PiS zmarł w wieku 75 lat

Jan Szyszko nie żyje. Data pogrzebu polityka PiS jest jeszcze nieznana. W artykule przedstawiamy życiorys byłego ministra zdrowia.

Jan Feliks Szyszko - życiorys

Jan Szyszko jako poseł i polityk PiS

Funkcję ministra ochrony środowiska pełnił w latach 1997-1999. Następnie objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był także pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ. W latach 2001–2005 zasiadał w Trybunale Stanu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Do Prawa i Sprawiedliwości należał od 2001 roku i w tym właśnie okresie wziął udział w wyborach do Sejmu z okręgu Piła. Mandat uzyskał jednak dopiero w 2005 rok, obejmując stanowisko posła na Sejm V kadencji z okręgu podwarszawskiego. Urząd ministra środowiska w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a potem Jarosława Kaczyńskiego sprawował od 31 października 2005 do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 2007. Drugi mandat poselski otrzymał w tym samy roku. Wszedł też w kład Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, a w 2015 został ponownie wybrany do Sejmu.