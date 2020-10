"Jan Paweł II" spacerował po Wadowicach. Mieszkańcy wpadli w osłupienie

W poniedziałek wieczorem oraz we wtorek rano na rynku w Wadowicach pojawiła się postać do złudzenia przypominająca Jana Pawła II . Mężczyzna ubrany w białą sutannę przechadzał się po rynku wprawiając mieszkańców i turystów w osłupienie. Jak przekazano portalowi wadowice.naszemiasto.pl, niektórzy na widok "papieża" nawet klękali.

Karol Wojtyła mieszkał w Wadowicach do osiemnastego roku życia, gdy wyjechał na studia polonistyczne do Krakowa. Często jednak wspominał o swoim rodzinnym mieście. W 1999 roku podczas pielgrzymki do Polski papież ponownie odwiedził Wadowice. Wówczas padły słynne słowa o "cukierni do której, po maturze chodziliśmy na kremówki".