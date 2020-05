Jan Paweł II na monecie kolekcjonerskiej NBP

Jan Paweł II na trzech nowych monetach kolekcjonerskich NBP

Narodowy Bank Polski, w czwartek 14 maja 2020, wprowadził do obiegu trzy monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Jana Pawła II. Zostały one przygotowane, by uczcić - przypadającą na 18 maja - 100. rocznicę urodzin papieża Polaka.