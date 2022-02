Jan Maria Jackowski wyrzucony z klubu PiS. Piotr Zgorzelski ma teorię

Senator Jan Maria Jackowski został wykluczony z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. - Powodem było naruszenie regulaminu i statutu - przekazała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Czy senator znajdzie miejsce w PSL-Koalicji Polskiej? - To jest wartościowy parlamentarzysta, mój kolega z okręgu wyborczego. Widać, jakie kryteria stosuje klub PiS w stosunku do swoich członków. Jeżeli to byłby poseł, to byłby zaproszony na kawę na Nowogrodzką, prezes by się wsłuchał w jego oczekiwania - jakieś rady nadzorcze, jakiś prezes małej spółeczki za, bagatela, 50-60 tys. zł dla rodziny, może zdjęcie obserwacji CBA z jakichś działań zaprzyjaźnionych polityków Jana Marii… Ale ponieważ jest to senator, a nie poseł, w Senacie PiS i tak już nie ma większości, a o tę większość musi zabiegać każdego dnia w Sejmie, więc został potraktowany tak, że wyrzucono go z klubu - komentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jak podkreślił, "nie pozwolono nawet Jankowi zabrać głosu w swojej obronie". - Gdyby był posłem, Jackowski nie wychodziłby z Nowogrodzkiej, byłby noszony na rękach - powtórzył Zgorzelski. - Niech dalej służy Rzeczpospolitej. Nareszcie poza PiS-em - podsumował.