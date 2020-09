Jan Krzysztof Ardanowski walczy o pozostanie w rządzie. Wolta ministra rolnictwa ws. "Piątki dla zwierząt"

Wtorek, kilka dni temu. Szef resortu rolnictwa w liście do polityków PiS wyraża stanowczy sprzeciw wobec forsowanej przez Jarosława Kaczyńskiego "Piątki dla zwierząt".

Dwa dni później, czwartek. W Sejmie trwa głosowanie nad dalszym procedowaniem projektu o ochronie zwierząt, który zakłada m.in. likwidację branży futrzarskiej (Ardanowski od lat wspiera hodowców i sprzeciwia się likwidacji tej gałęzi przemysłu). 35 posłów klubu PiS głosuje wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego i chce odrzucenia projektu już w pierwszym czytaniu. Co robi Ardanowski? Głosuje… za skierowaniem projektu do dalszych prac. Czyli zaprzecza własnemu stanowisku sprzed kilku dni i realizuje wolę prezesa PiS.

Zakaz hodowli zwierząt futerkowych. "Prezydent zachowuje się tak, jak chce prezes"

Według ludzi z otoczenia szefa resortu rolnictwa, miał on kilka dni temu rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim o swojej przyszłości w rządzie. Do spotkania doszło na dożynkach w Bralinie (woj. wielkopolskie). Ardanowski ponoć otrzymał zapewnienie, że "może zachować stanowisko". A to miałoby - zdaniem współpracowników Ardanowskiego - przeciąć spekulacje o szykowanym odwołaniu ministra rolnictwa wskutek planowanej na październik rekonstrukcji rządu. Pisaliśmy o tym kilka dni temu w Wirtualnej Polsce, a nasze doniesienia powtarzały m.in. "Wprost", "Dziennik Gazeta Prawna", "Onet" czy "Rzeczpospolita".