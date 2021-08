Jakub Żulczyk oskarżony o znieważenie prezydenta. Sąd nie umorzył sprawy

- Z jednej strony mamy do czynienia z organem konstytucyjnym, z jednym z najpoważniejszych polityków w tym kraju, wywodzącym się z partii rządzącej, z nieograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi o realną władzę (…), z drugiej strony mamy obywatela, który napisał post na Facebooku - mówił pełnomocnik pisarza, mec. Krzysztof Nowiński w uzasadnieniu wniosku. Podkreślił, że fakt, iż jest to "poczytny pisarz" należy do spraw w tej kwestii drugorzędnych. Zaznaczył jednak, że w kontekście oceny wpisu pisarza należy spojrzeć na to w szerszym kontekście. Nawiązał także do wolności słowa, która powinna być zapewniona w demokratycznym państwie prawa.