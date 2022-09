Jakie poparcie ma PiS? Bielan mówi o "zdradzie wyborców"

"Gazeta Wyborcza" dotarła do wewnętrznych sondaży przeprowadzonych przez PiS. Zakładają one poparcie między 33 a 37 proc. oraz perspektywę demobilizacji wyborców. - Sondaży jest mnóstwo (…). Jestem przekonany, że gdyby wybory odbywały się dzisiaj, to bez problemu zdobędziemy wynik powyżej 40 procent - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan. Dodał, że według wewnętrznych sondaży, jakimi dysponuje rządząca partia, aby utrzymać władzę, Prawo i Sprawiedliwość musiałoby poprzeć w nadchodzących wyborach około 44 proc. głosujących. - Duża część naszych wyborców nie tyle nas zdradziła i przeszła do konkurencji, ile deklaruje, że nie będzie na nikogo głosować w najbliższych wyborach i to jest dla nas problem - dodał Bielan.