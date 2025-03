Jakie nastroje panują w Kijowie? "Czuć gniew na sojuszników"

- W Kijowie czuć gniew. Nie mam na myśli tego, jak zachowują się ludzie na ulicy, tylko widziałem badania robione dla ukraińskiego StratComu. Teraz 50 proc. tej dyskusji w internecie, to jest po prostu gniew. Jest to gniew na sojuszników, przede wszystkim na USA i na Trumpa - przyznał analityk Daniel Szeligowski w programie "Didaskalia". Przejęcie władzy w USA przez Donalda Trumpa okazało się być czasem pełen wyzwań dla Europy, szczególnie też i Ukrainy. Dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga w nowym odcinku programu "Didaskalia" zapytał eksperta, który wrócił niedawno z Ukrainy, jakie emocje towarzyszyły mu w Kijowie. Kierownik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych stwierdził, że Ukraińcy odczuwają rosnący niepokój, a to przemienia się w gniew, a to dlatego, że ich los zależy od politycznych kalkulacji USA. Co jeszcze zauważył Daniel Szeligowski w Ukrainie? Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na platformie YouTube, by dowiedzieć się więcej.