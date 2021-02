Jakie jest stanowisko PO ws. aborcji? Agnieszka Pomaska zabrała głos

Agnieszka Pomaska była gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Posłanka przekazała, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej ws. aborcji. - Nie ma kompromisu, więc nie ma już powrotu do kompromisu. Potrzebna jest nowa umowa społeczna. Myślę, że w tym tygodniu Platforma Obywatelska podejmie w tej sprawie decyzję i ją ogłosi - przekazała polityczka. - Ja będę zachęcała do tego, żeby w naszej propozycji znalazły się takie elementy jak: edukacja seksualna, antykoncepcja, antykoncepcja awaryjna, przywrócenie bezpłatnego programu in vitro - przekazała Pomaska. - Drugą częścią tej umowy społecznej powinno być bardziej liberalne podejście do kwestii przerywania ciąży - dodała posłanka. Agnieszka Pomaska była także dopytywana o możliwość wykonywania aborcji do 12. tygodnia życia. - Ja jestem zwolenniczką tego, żeby kobieta decydowała o aborcji i miała możliwość przerwania ciąży - odpowiedziała polityczka. - Aborcja nie jest życzeniem kobiety. To nie jest tak, jak niektórzy, zwłaszcza panowie, lubią mówić, że kobieta gdzieś z ulicy wejdzie sobie do gabinetu i zażyczy sobie aborcji. Wiemy, że to tak nie wygląda - dodała posłanka i przekazała, że nie wyobraża sobie referendum w tej sprawie.

