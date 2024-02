Jakie będą kolejne ruchy Putina? Eksperci wskazali. "On to wykorzysta"

W sobotę 24 lutego mijają dwa lata od inwazji Rosji na Ukrainę. W Wirtualnej Polsce odbyła się debata "Widmo agresji", podczas której prowadzący zapytał ekspertów o potencjalne sygnały, jakie Rosja może wysyłać przed ewentualnym rozpoczęciem kolejnego etapu wojny. Generał Waldemar Skrzypczak stwierdził, że jego zdaniem Putin zakończy operację specjalną w Ukrainie, a nie wojnę. - Prawdopodobnie z dniem wyborów prezydenckich zakończy, ogłaszając zwycięstwo operacji specjalnej, ponieważ on powie swojemu narodowi, ja swoje cele strategiczne osiągnąłem - mówił gen. Skrzypczak. Zaznaczył także, że "Putin już przygotowuje instrumenty, żeby wciągnąć w swoją orbitę Naddniestrze". Wskazał również, że następnym krokiem będzie Mołdawia. - Te zaniedbania, które myśmy poczynili w stosunku do Mołdawii, dają pole do działania Putinowi. On to wykorzysta - stwierdził b. dowódca Wojsk Lądowych RP. Dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dodała, że Putin sygnalizuje swoje ruchy. - Wiemy, gdzie widać polityczne sygnały przygotowywania się Putina do możliwego otwarcia innych frontów - mówiła Bryc. Wskazała, że takim sygnałem była "operacja paszportyzacji", która odbyła się w stosunku do Gruzji oraz Ukrainy, a w ostatnim czasie Putin zmienił warunki wydawania paszportów dla Mołdawii, Białorusi, oraz Kazachstanu.