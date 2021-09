Jaki radzi ojcu Dudy. Chodzi o kwestie LGBT

Komisja Europejska skierowała do marszałków pięciu województw pisma informujące, że ich regiony mogą stracić milionowe dotacje z UE w związku z uchwałami anty-LGBT. Pomysł na obejście KE ma Jan Duda, przewodniczący małopolskiego sejmiku, a prywatnie ojciec prezydenta RP. Według niego, wystarczy tutaj zamienić słowo LGBT na gender. W programie "Newsroom WP" odniósł się do tego Patryk Jaki. Europoseł wskazał, że to on "zasugerował zmianę retoryki w tym kierunku". - Jak próbuję tłumaczyć, o co Polsce chodzi w temacie LGBT, to wiele osób na salonach europejskich nie rozumie tej definicji. Bardziej zrozumiałym sformułowaniem jest "ideologia gender", którą się już posługują współcześni filozofowie - powiedział. Polityk Solidarnej Polski skomentował również istotę samej deklaracji anty-LGBT. - Wszystko, co jest w tej uchwale napisane, jest afirmacją polskiej konstytucji, która mówi, że tradycyjna rodzina jest pod ochroną. Dobrze, że Małopolska chce bronić tych wartości - ocenił Patryk Jaki.