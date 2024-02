Jaki o szansach Bocheńskiego. "Niewielkie"

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na prezydenta Warszawy. Jest nim Tobiasz Bocheński, b. wojewoda łódzki i mazowiecki. Sam przestawia się jako "warszawiak z serca", jednak w Warszawie mieszka od roku. Patryk Michalski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski pytał Patryka Jakiego, czy kandydat PiS ma jakiekolwiek szanse wygrać w Warszawie. - Uważam, że te szanse są niewielkie, ale z dużym podziwem oglądam występy pana Bocheńskiego, którego jakoś dobrze nie znam, ale bardzo dobrze się prezentuje i jest to ciekawa oferta dla Warszawiaków - stwierdził europoseł. - Naprawdę pan tak uważa, czy musi pan tak mówić - zapytał prowadzący. - Naprawdę uważam, że się dobrze prezentuje - przyznał szef Suwerennej Polski. - Trzeba się pogodzić, z tym że kandydat prawicowy w takich warunkach politycznych nie będzie w stanie nigdy wygrać wyborów Warszawie - zacytował dziennikarz wypowiedź Jakiego z 2021 roku. - To jest prawda, że o zwycięstwo w Warszawie będzie bardzo ciężko. Życzę mu jak najlepiej - powiedział gość programu. Patryk Michalski dalej dopytywał o realne szanse Bocheńskiego na wygraną w Warszawie. - Realna ocena szans, jest podobna do tego, co pan przeczytał - podsumował.