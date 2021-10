Jaki jest papież? Polski duchowny wskazuje

W październiku trzy grupy biskupów z Polski odbyły tradycyjną wizytę ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich. Duchowni rozmawiali z papieżem m.in. o migrantach na polsko-białoruskiej granicy, ale też problemach polskiego Kościoła. O tym, jak wygląda zorientowanie ojca Franciszka w tym temacie zapytaliśmy w programie "Newsroom WP" ks. Leszka Gęsiaka, rzecznika KEP. - Biskupi ze wszystkich trzech grup podkreślali, że papież i inni urzędnicy kurii watykańskiej, są niezwykle dobrze zorientowani w sprawach, które dzieją się w Polsce i problemach, które ma nasz Kościół. Co prawda każdy ksiądz biskup wysłał ze swojej strony specjalnie przygotowany raport do Watykanu, który wskazywał, jakie problemy są w każdej diecezji, ale widać, że Watykan ma informacje także z innych źródeł - przyznał ks. Gęsiak. Rzecznik odpowiedział także na pytanie, jaki jest ojciec Franciszek bezpośrednio w rozmowie. - Wszyscy mówią o urzekającym spotkaniu z papieżem i jego ojcowskiej postawie. On przede wszystkim słucha i poskreśla, że chce, aby to biskupi zadawali pytania i mówili, gdzie są ich problemy. Papież na te wszystkie pytania odpowiada. Ostatnia audiencja dla trzeciej grupy trwała 2,5 godziny. To dla ojca świętego bardzo duży wysiłek. (…) Któryś z biskupów miał nawet zapytać, ile mają czasu. Ojciec święty odpowiedział, że jeśli trzeba, to do wieczności. To pokazuje, że papież chce bardzo dobrze znać sytuację Kościoła w Polsce - powiedział.