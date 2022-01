Nowe ustalenia ws. Pegasusa? Tusk o "rzeczach cuchnących"

Przyśpieszone wybory możliwe? "W PiS-ie toczy się spór"

Tusk był dopytywany, jak Platforma Obywatelska zamierza przejąć władzę. - Wybory są możliwe tylko wtedy, kiedy PiS i Kaczyński skapitulują w sposób ostateczny. To, że skapitulowali przed drożyzną i pandemią, to wiemy. Sami się do tego przyznali. Ale czy są w stanie dojść do takich wniosków ostatecznych? Naprawdę nie wiem. Ale widać, że w środku PiS-u toczy się spór - przyznał lider PO.