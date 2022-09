Jaka przyszłość czeka Kurskiego? Wiceminister komentuje

- To jest osoba, która na pewno w obozie Zjednoczonej Prawicy jest dużą wartością. Kierował przez wiele lat Telewizją Polską. Miarą telewizji jest jej oglądalność - odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na pytanie, czy Jacek Kurski wróci do Solidarnej Polski. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski był również pytany o to, dlaczego Kurski "wycinał polityków Solidarnej Polski". - Jest to jedna z bardziej sprawnych osób w przestrzeni politycznej. Na pewno dobrze by było, gdyby nadal wspierał obóz Zjednoczonej Prawicy - zauważał Ozdoba, komentując wyniki sondażu przeprowadzonego dla WP, w którym respondenci byli pytani o przyszłość byłego prezesa TVP.

