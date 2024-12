Jaka pogoda w najbliższych dniach? Nie tylko śnieg

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Według synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszki Prasek, w nocy z soboty na niedzielę na północy i północnym wschodzie oraz na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże i opady mieszane. W południowo-wschodniej części kraju będzie pogodnie, ale wystąpią silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.

Temperatura minimalna w sobotnią noc wyniesie od - 5 st. C na południu Polski, - 7 st. C w rejonach podgórskich, w centrum około 0 st. C i najcieplej na zachodzie, do 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby.

W niedzielę też popada

W niedzielę zachmurzenie będzie duże, więcej przejaśnień na południowym wschodzie. Opady o charakterze mieszanym: deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie od 1 st. C na południu i północnym wschodzie, około 4 st. C w centrum i 5 st. C na północnym zachodzie. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ponownie zachmurzenie duże, okresami całkowite - w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu także opady deszczu marznącego i opady mżawki. Temperatura w niedzielę w nocy wyniesie od - 1 st. C na południowym zachodzie Polski, w centrum około 0 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu. Wiatr północno-wschodni, w części południowej i centralnej słaby, a na Wybrzeżu okresami porywisty, do 60 km/h.

W przyszłym tygodniu temperatury bliskie 0 st. C, a w nocy do około - 3 st. C. Początek tygodnia z opadami śniegu głównie w części południowej kraju, a na pozostałym obszarze opady mieszane.