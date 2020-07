WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Jaka była prezydentura Andrzeja Dudy? Paweł Kowal: Nie uszanował tego urzędu

II tura wyborów prezydenckich już w niedzielę. Wielu polityków PiS przestrzega przed głosowaniem na Rafała Trzaskowskiego, twierdząc, że...

Transkrypcja: każdy rzuca już to może żeby te ostatnie godziny wykorzystać się przed chwilą widziałem jak Prawo i Sprawiedliwość upublicznił o spot wyborczy gdzie nazywa Rafała trzaskowskiego kameleonem który zmienia swoje zdanie i jak on będzie prezydentem zapewnia Prawo i Sprawiedliwość to właściwie niczego nie będzie bo Rafał Trzaskowski będzie wszystko wychował Zgadza się pan z taką opinią Przypominam że jest haseł w którym i szedł do wyborów 5 lat temu Andrzej Duda było właśnie że nie będzie taki posłuszny wobec partii rządzących że czasami będzie się dyktował nawet o tym czasem by to było bardzo rzadkie w polityce Andrzeja Dudy więc raczej pozostaje pytanie Czy Andrzej Duda w tym czasie byłbym byłbym prawdę bezstronny miała politycznym prezydentem czy też po prostu służył interesom jednego ugrupowania politycznego rozczarowanie i to dlatego dzisiaj aktywnie popieram do Rafała trzaskowskiego moje osobiste rozczarowanie Andrzejem Dudą polega Właśnie na tym że nie był w stanie zdobyć się na to żeby czasami swojej nie że nie uszanował tego tego urzędu prezydenta jako urzędu który powinien służyć wszystkim Polakom oni tylko swojej grupie i myślę że uformować skoro się zgadzał z tym co dostawał na biurko w takim razie może to są słuszne reformy co miały wetować tak dla zasady kiedy i tak sztab Andrzeja Dudy pod podnosi fakt że Andrzej Duda zawetował więcej Ustaw niższy Bronisław Komorowski minimalnie więcej praktycznie tyle a wtedy krytykował prezydenta Komorowskiego za to że on za słabo używa weta i że nie pokazuje że gra nie tylko do bramki jednej partii Dlaczego miał wydawać dlatego że wielokrotnie pokazywał że nie zgadza się na przykład mam i wymiaru sprawiedliwości ale już potem nie miał odwagi żeby to w jakiś sposób wykazać Polska potrzebuję żeby reprezentowany na najwyższych stanowiskach były różne środowiska polityczne żeby spór toczył się w polityce a nie potrzebuję stołu przydomowym sporu przydomowym stole nie potrzebuję kłótni pomiędzy obywatelami w każdy już dosłownie sytuacji żeby się stanowiska porządnie udzielały na szczytach władzy potrzebny jest prezydent który patrzy na rękę władzy to chyba każdy człowiek który jest rozsądny który ma taki naturalnie ludzki los Sony bo ty nie mów mi o polityce musi przyznać także nie ja u że trzeba poprzedzić się Andrzeja Dudę życzę aby przejścia pałac Laskowskiego nie ze względu na to że ktoś widzi że on jest w stu procentach odpowiada jego pooglądam ale choćby ze względu na to żeby w różnorodnych żebyśmy się czuć bezpiecznie że jest ktoś fachowe się mówi minimalnej różnorodności opatrzeniu władzy na ręce a premier morawiecki mówi że jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydent to będzie to wieczna kłótnia i wieczna awantura dlatego że Rafał Trzaskowski będzie blokował wszystkie inicjatywy rządu ale myślę że między nami tutaj jest między nami to jest jedna jeden wielki rów różnica i trzeba czasem pójść co powiedzieć o tej różnicy ja uważam że nie powinno być rządów jednej partii a większość obozu rządowego dzisiaj przekonuje nas że najlepiej że w Polsce wszystkim rządziła jedna partia sejmem prezydentem żeby decyzje zapadały w kierownictwie partii na Nowogrodzkiej nie rozumiem że ktoś tak uważał Ja uważam Inaczej zachęcam obywateli głosujcie tak żeby była różnorodność żebyście mieli pewność że w momencie kiedy Ministerstwo powiedziało zakup powiedzmy respiratorów czy maseczek ale ich nie kupiła że jest ktoś w systemie władzy to powiedz zaraz Pokażcie wytłumaczcie się z tego dzisiaj coraz mniej Jest niezależnego środków administracji publicznej które mogłyby w taki sposób się zachować bardzo tego Potrzebujemy dla uczciwości idziemy z jakościowego i bardzo tego potrzebujemy do tego żeby w życiu państwowym było trochę prawdy bo jak na przykład w mediach rządowy kiedy w mediach wątroby podawane są całkowicie fikcyjne fakty na przykłady że jakiś nieistniejący dyktator mody popiera panią prezydentową Dudę nową to aż człowieka żeby coś zrobić i zamiast się o to spierać tylko w mediach zamiast się pozbierać przy rodzinnym stole może po prostu lepiej wskazać prezydenta który będzie jako polityk starał się w tak na różne sposoby reagować na przykład poprzez perswazję ale też poprzez propozycje zmian ustawodawczych a czasem poprzez po prostu korzystanie z własnych uprawnień bezpośrednio