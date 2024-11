Jak zmieniła się wieś od czasu wejścia do Unii Europejskiej? Zapytaliśmy na Podlasiu

- Zmiany są bardzo duże – budynki, różne inwestycje. U nas rolnicy bardzo dobrze się rozwijają, mają różne dotacje – skomentował mieszkaniec jednej z podlaskich wsi, zapytany, jak zmieniła się jego okolica od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Drogi są lepsze i pieniędzy jest więcej. Domy też są ładniejsze, a kiedyś wszystko pod płotem było pozarastane – przyznał kolejny rozmówca. Oprócz ogólnego zadowolenia wśród mieszkańców wsi pojawiły się również głosy krytyczne. Dotyczyły one życia na wsi w kontekście wzrostu cen. - Kiedyś jakoś było łatwiej, mogłam oszczędzić trochę z gospodarki, a teraz niestety, ponad 500 zł za prąd płacę – przyznała rozgoryczona inflacją seniorka. - Wieś powinna kwitnąć rozwojem, a u nas nie ma nic – rzuciła inna mieszkanka wsi. - Kiedyś gospodarze jeden do drugiego chodził, doradzał się, co zasiać, co posadzić. W tej chwili już nie ma tego kontaktu ludzkiego, żeby sąsiad z sąsiadem porozmawiał, czy wpaść na herbatkę – wspominała kolejna rolniczka. - U nas duże pieniądze z Unii pozyskano na drogi, domy kultury, na boiska, dużo różnych rzeczy – wyliczył inny rozmówca. - Żeby pomóc rolnikom to trzeba realnie pomagać, a nie obiecywać. Jeśli mleko w sklepie kosztuje np. 5 zł to rolnikowi płaci się za to grosze. Bez rolników nie byłoby niczego – podsumowała mieszkanka Podlasia. Obejrzyj sondę, by poznać więcej opinii Polaków. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozwiń