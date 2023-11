Jak unieważnić wyrok TK? Może być ich więcej

Krzysztof Śmiszek z Lewicy pracuje nad uchwałami dot. praworządności i sędziów dublerów. Umowa koalicyjna zapowiada unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. ws. aborcji. Już pierwszego dnia nowej kadencji nowego Sejmu Lewica złożyła projekty ustaw liberalizujące i depenalizujące aborcję. - Są różne poglądy. Z jednej strony są argumenty przemawiające za tym, że jeżeli w wydawaniu wyroku uczestniczył sędzia, który sędzią nie był, taki wyrok jest nieważny z mocy prawa. Być może zabrakło cudzysłowu (w umowie koalicyjnej - red.). To nie są przepisy prawa, to polityczne deklaracje - komentował w programie "Tłit" poseł Lewicy. - W wydaniu tego wyroku brał udział dubler, który w pewnym sensie zanieczyścił proces wydania wyroku. Patrząc na historię jak kiedyś Sejm miał kompetencje do uchylania wyroków TK, w tej chwili takich kompetencji nie ma. Traktuję ten zapis umowy jako zobowiązanie nowej większości sejmowej. Już złożyliśmy dwa projekty ustaw i to jest mocna deklaracja ustawowa do zmiany stanu prawnego. Uważam, że trzeba będzie zająć się wszystkimi wyrokami, jest ich ok. 80, w których brali udział ludzie nieuprawnieni - dodał.

Rozwiń