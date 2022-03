Jak Ukraina została przyłączona do Rosji? Skutki tej decyzji ciągnęły się latami

Car Rosji Aleksy Michajłowicz dojrzał do myśli objęcia Ukrainy swoją władzą po zwycięskiej dla Kozaków bitwie pod Batohem. Skalkulował, że mając u boku kilkadziesiąt tysięcy kozakich szabel, bez większego ryzyka przegranej będzie mógł rzucić wyzwanie osłabionemu państwu polsko-litewskiemu. Materiał powstał na podstawie tekstu opublikowanego na łamach portalu WielkaHistoria.pl. Chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj artykuł: Jak Ukraina została przyłączona do Rosji? To była najgorsza decyzja Bohdana Chmielnickiego