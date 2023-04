Jak skontrować putinowską dezinformację? Ekspert o tajwańskiej "zasadzie 222"

Rosyjska propaganda atakuje Zachód za rozszerzenie NATO o Finlandię. To jednak nie jest nowość, w przeszłości Moskwa wielokrotnie oskarżała Sojusz o rzekomo agresywne działania. - Kreml nie pozbywa się tych narracji, nie wyrzuca ich do kosza, niezależnie od tego, czy mają poparcie w rzeczywistości, w faktach – mówił w programie "Newsroom WP" były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel. Zaznaczył, że konieczna jest sprawna reakcja na kremlowską dezinformację. – Tajwan ma zasadę "222". Jak pojawi się dezinformacja, to różne organy mają 2 godziny na zdementowanie tego wykorzystując 200 słów i co najmniej 2 zdjęcia – mówił, podkreślając, że być może powinniśmy zastanowić się nad czymś podobnym. Gość Mateusza Ratajczaka zaznaczył także, że przy kontrowaniu dezinformacji istotnym jest, by "nie zapominać o wielkiej całości". – Putin jest człowiekiem poszukiwanym listem gończym i trzeba o tym przypominać codziennie, a nie, tak jak niektórzy politycy na arenie międzynarodowej, mówić o jakiejś potrzebie rozpoczęcia rozmów pokojowych – powiedział Pszczel.