Jak rozpoznać szpiega? "Kontrwywiadem rządzi przypadek"

- Muszę przyznać, że w jakimś zakresie kontrwywiadem rządzi przypadek. Wiele rzeczy, gdzieś przez przypadek odkrywamy, bo jedne sprawy wynikają z drugich. Mamy taką wtedy sytuację kontrwywiadowczą i wiemy, gdzie są miejsca wrażliwe i wówczas rozmawiamy z osobą, nie którą podejrzewamy, ale z kimś, kto wie, co się dzieje w danym obiekcie - przyznała dr mjr Anna Grabowska-Siwiec, była funkcjonariuszka kontrwywiadu w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2004-2020). Agenci kontrwywiadu latami są szkoleni, by wykonywać swoje zadania bez szelestu i zwracania na siebie uwagi. W programie "Didaskalia" dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga zapytał byłą funkcjonariuszkę kontrwywiadu ABW, jak zaczyna się szukać takiego szpiega i na co trzeba uważać już na samym początku. Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na platformie YouTube, by dowiedzieć się więcej.