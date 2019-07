Jak przenieść numer do Orange Flex - nowej oferty mobilnej od Orange?

Przenoszenie numeru nie należy do najłatwiejszych. Zawsze znajdzie się jakiś haczyk. Umowa do podpisania, aneks, aktywacja pakietów. Orange Flex postanowiło zrezygnować z biurokracji. W Orange Flex wszystkie formalności załatwisz za pomocą prostej aplikacji. To mobilna rewolucja, która przyciąga coraz więcej użytkowników.

Po co w ogóle przenosić numer? Jeśli dotychczasowy dostawca sieci komórkowej zapewnia Ci wszystkie niezbędne usługi, koniecznie sprawdź, czy konkurencja nie robi tego w niższej cenie. Zwróć też uwagę na usługi dodatkowe. Przyjrzyj się ofertom, porównuj. W morzu możliwości zawsze znajdzie się miejsce, w którym jest lepiej, wygodniej, taniej.

Co znajdziesz w pakietach Orange Flex?

Orange Flex to innowacja wśród ofert. Pakiety dostępne w ofercie zostały skrojone na miarę współczesnej rzeczywistości. W ofercie znajdziesz 10 Planów, z których wybierasz ten, który spełni Twoje oczekiwania. Prosto przeliczysz je na liczbę GB do wykorzystania. Dodatkowo możesz wybrać innowacyjny pakiet – Social Pass – dla wielbicieli social mediów, którzy nie zjedzą obiadu, jeżeli nie zrobią mu zdjęcia. Inny pakiet – Video Pass – nastawiony jest na filmowe szaleństwo. Każdy kinoman wie, jak denerwująca jest ikona ładowania się filmu i jak uciążliwe jest ciągłe, przymusowe pauzowanie odtwarzania. W pakiecie Video Pass nic takiego się nie wydarzy. Filmy oraz seriale w wybranych aplikacjach streamingowych można oglądać bez pobierania danych ze swojego pakietu. Kolejny pakiet Orange Flex, Music Pass, skierowany jest dla tych, których muzyka pozytywnie nastraja do działania. Korzystasz z Tidala czy Spotify i nie martwisz się o uciekające GB.

Jak przenieść numer do Orange Flex?

Szybko.

Przeniesienie numeru jest niezwykle proste i sprowadza się do kilku kliknięć na smartfonie. Przede wszystkim pobierz aplikację Orange Flex w Google Play lub App Store. Zarejestruj się w aplikacji za pomocą adresu e-mail lub przez połączenie z kontem Facebook lub Google. Zapoznaj się z ofertą Orange Flex, żeby móc wybrać najlepszy Plan dla siebie. Doprecyzuj ofertę m.in., odpowiadając na pytanie „Ile dodatkowych GB potrzebujesz?”. Wybierając opcję „Przenieś numer do Orange Flex” możesz skorzystać karty eSIM, odebrać nową w salonie lub zamówić kuriera, który dostarczy kartę pod wybrany adres. W kolejnych krokach musisz zweryfikować swoje dane osobowe oraz potwierdzić tożsamość. Po dodaniu karty płatniczej i zaakceptowaniu zgód oraz regulaminów Orange Flex będzie gotowe do działania.

