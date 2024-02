Jak popularne jest nazwisko, które nosisz? Można to sprawdzić

Najwięcej, bo aż 203 120 Polek i Polaków ma na nazwisko Nowak. To nas łączy z sąsiednim krajem - Czechami, gdul również to samo nazwisko bije rekordy popularności, podobnie jest w Słowenii. Jak popularne jest nazwisko, które nosisz? To można sprawdzić teraz dzięki najnowszym danym z rejestru PESEL.